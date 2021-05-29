Hem meslek öğreniyor hem de sınavlara hazırlanıyor

Haliliye Belediyesi tarafından açılan kurslarda gençler hem meslek öğreniyor hem de hayallerindeki üniversiteleri kazanmak için sınavlara hazırlanıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezinde, gençler Covid19 tedbirleri kapsamında açılan kurslara katılıyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın eğitim faaliyetlerine verdiği önemin işareti olan üniversite hazırlık kurslarına katılan öğrenciler, hayallerindeki üniversiteleri kazanmak için ders anlatımlarını dinlerken, boş vakitlerinde de çalışma salonlarında etüt yapıyor. Merkezde açılan kurslardan olan Bilgisayar Kursu da, gençlerin meslek öğrenmesine yardımcı oluyor. Kursu başarıyla bitiren kursiyerlere de, MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikası veriliyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kurslara kayıtların devam ettiğinin altını çizerek, vatandaşların kurslarla ilgili detaylı bilgi için 4442263 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezini arayabileceği ifade edildi.

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