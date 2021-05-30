Şanlıurfa doğurganlık hızının en yüksek olduğu il oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı doğum istatistikleri bültenine göre doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,71 çocuk ile Şanlıurfa oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı doğum istatistikleri bültenini paylaştı. TÜİK tarafından paylaşılan istatistik bilgiye göre 2020'de canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 112 bin 859 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız olduğu açıklandı. İstatistik bilgiye göre, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 1549 yaş grubu boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı Türkiye için 2020 yılında 1,76 çocuk oldu.



Şanlıurfa doğurganlık hızının en yüksek olduğu il

2020 yılında toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,71 çocuk ile Şanlıurfa olurken, 3,22 çocuk ile Şırnak 2. sırada, 2,88 çocuk ile Ağrı ve Siirt 3. sırada yer aldı. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,29 çocuk ile Karabük oldu. Bu ili 1,31 çocuk ile Zonguldak ve Kütahya izledi.

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