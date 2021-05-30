Cadde ve sokaklardaki bordürler püskürtme sistemiyle boyandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında yağmurdan, yazın ise sıcaklardan etkilenerek boyaları silinen bordür taşları şehir merkezinde yürütülen çalışmalar ile yeniliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesine bağlı ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı yol güzergahları başta olmak üzere kentin ana arter, cadde ve muhtelif yerlerindeki kaldırım ve orta refüjlerde bordür taşlarını sarı ve beyaz renge boyuyor. Sarı ve beyaz renkte boyanan kaldırımlar, kavşaklar ve orta refüjlerdeki bordürler, araç sürücüleri ve yayalar için uyarıcı olurken, cadde ve sokakların daha güzel ve estetik bir görünün kazanmasını sağlıyor.

Yayaların ve araç sürücülerinin güvenle ulaşımlarını yapabilmesi için önemli bir çalışma olan bordür boyama çalışmaları neticesinde özellikle gece vakitlerinde kentte muhtemel kazaların önüne geçilmesi de amaçlanıyor.

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