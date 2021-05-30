Akçakale'de mezarlıklar rutin olarak temizleniyor

Akçakale Belediyesi görevlileri tarafından eski mezarlıkta bakım ve temizlik çalışması yapıldı.

Vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat bir şekilde gerçekleştirmeleri için Akçakale Belediyesi tarafından mezarlıkların bakım, onarım ve temizlik çalışmaları rutin olarak sürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çalışmalar kapsamında eski aile mezarlığındaki yollar süpürülüp yıkandı. Mezarlar arasındaki kuru otlar temizlendi ve mezar taşları düzeltildi.

Belediye, manevi değerlere sahip çıkmanın yanı sıra vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir şekilde mezarlık ziyareti yapmaları için çalışmaların aralıklarla sürdürecek.

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