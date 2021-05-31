Konuklu’ya asfalt ve semt sahası

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Konuklu Mahallesinde başlatılan asfalt serim çalışmaları, yapımı devam eden parklar ve yapımı tamamlanan semt sahasında incelemelerde bulundu.

Canpolat, pazar mesaisinde Konuklu Mahallesindeki hizmetleri yerinde inceledi. Haliliye Belediyesine ait yollarda başlatılan asfalt çalışmalarını ilk olarak inceleyen Canpolat’a mahalle sakinleri de eşlik etti. Teknik ekipten bilgi alan Canpolat, mahalle sakinleriyle de sohbet ederek, taleplerini aldı. Seçim öncesi Konuklu Mahallesi için verdikleri asfalt sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Canpolat, yaptığı açıklamada, “Asfaltla ilgili Haliliye Belediyesi olarak şehrimizin birçok noktasında şuanda çalışma yürütüyoruz. Ancak şuan yeni yerleşim olan, apartmanların yükseldiği ve bizimde uzun bir zamandır alt yapısıyla ve stabilizesiyle uğraştığımız ve en sonda da tamamladığımız Konuklu Mahallesindeyiz. Konuklu Mahallesine sözümüz vardı inşallah biz göreve geldikten sonra bu yollarınızı asfaltlayacağız sizleri daha böyle çamursuz, tozsuz daha böyle yaşanabilir refah seviyesi yüksek yol standartlarına kavuşturacağız demiştik. Evet şuanda inşallah Haliliye Belediyesi olarak Konuklu Mahallemizdeki bize ait olan bütün yolların şuanda asfalt çalışmalarının startını vermiş bulunmaktayız. Ben buradan Konuklu Mahallesi sakinlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Semt sahası ve park çalışmalarını denetledi

Canpolat, asfalt incelemelerinin ardından mahallede yürütülen park yapım çalışmalarını denetledi. Yeşil alan miktarını artıracak çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Canpolat, “İnşallah böyle birkaç tane parkımız var bunları da hemen aktif hale getireceğiz. Biz vatandaşa hizmet için seçildik bu manada tüm mahallerimizde acillerden başlayaraktan ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Canpolat, yapımı tamamlanan semt sahasında da incelemelerde bulunduktan sonra mahalleden ayrıldı.

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