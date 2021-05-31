Göbeklitepe’ye pandemi engel olamadı Turist akınına uğruyor

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe ve Harran Kümbet Evleri, pandemiye rağmen yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçinin akınına uğruyor.

Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe, Harran harabeleri, Harran kümbet evleri ile İlk İslam Üniversitesi ve daha birçok tarihi güzellikleri ile ünlü Şanlıurfa, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Pandemiye rağmen her gün binlerce turistin ziyaret ettiği kent, 2021 ve 2022 yılında turizm açısından altın yılını yaşaması bekleniyor.



“Turizmde altın yılı hedefliyoruz”

Harran Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Bölümü Prof. Dr. Mehmet Önal, Şanlıurfa’daki zengin tarihi yerlerde kazıların hala devam ettiğini belirterek, “Harran ve çevresi Kaharahantepe, Sefertepe ve Göbeklitepe turizme tamamen hazırlandı. Onun için 2021 ve 2022 yılının bölgemizde turizmin altın yılı olacağını düşünmekteyiz” dedi.



“Urfa’yı anlamak için dinlemek yetmez”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tarihin sıfır noktası olan Göbeklitepe’yi ziyaret etmek için dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin akın akın geldiğini söyledi. Beyazgül, “Urfa neden bu kadar zengin bir şehir diye soracak olursanız, çünkü tarihin başlangıç noktası Göbeklitepe burada bulunuyor. Ayrıca bu kadar farklı medeniyetti başka bir yerde, bir arada bulamazsınız. Urfa’yı anlamak için, dinlemek yetmez. Gelin Urfa’yı gezerek yaşayın” şeklinde konuştu.



“7 bin kilometre öteden Göbeklitepe için geldik”

Göbeklitepe’yi gezen yerli ve yabancı turistler, herkesin görmesi gerektiğini söyledi. Yurt dışından 7 bin kilometreyi kat ederek gelen ziyaretçilerden Justin Yasa, “Ben buraya gelmeden önce baya araştırma yaptım. 7 bin kilometre öteden, yurt dışından geldim. Buranın 12 bin yıl öncesine dayanması çok önemlidir. Yurt içinden ve yurt dışından herkesin buraya gelerek bu tarihi görmesini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

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