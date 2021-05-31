Ceylanpınar kırsalında asfalt öncesi son dokunuşlar

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde başlattığı hizmet atağını Ceylanpınar ilçesinde yaptığı alt ve üst yapı çalışmalarıyla sürdürdü. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kırsal yollar birer birer asfaltla buluşturulacak.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri Ceylanpınar ilçesinde 3 ayrı noktada yol yapım çalışmalarına devam ediyor. 13 ilçeye eşit hizmet sloganıyla çalışmalarını sürdüren büyükşehir ekipleri, vatandaşlar ve mahalle muhtarlarından gelen taleplere de anında karşılık vererek anında çözüme kavuşturuyor. Ceylanpınar ilçesi kırsalında 39 kilometre greyderli ve malzemeli bakım onarım çalışması yürüten ekipler, 105 kilometre stabilize yol yaparak yolun kalite standardını artırıyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ayrıca 8 kilometre mekanik yol, 17 bin 643 ton asfalt İle yolların bakım onarımını tamamlarken 1. 986 metre beton boru uygulaması da gerçekleştirdi.

Mahalle sakinleri, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalle yollarının asfalt öncesi tüm hazırlıklarının yapıldığını belirterek, yollarının çamur ve tozdan arındırıldığını ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştular.

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