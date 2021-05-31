Stajyer avukat Berrin, cam silerken 4´üncü kattan düşüp öldü

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Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, 4´üncü kattaki evlerinin pencere camını silerken dengesini kaybedip düşen stajyer avukat Berrin Akça (23), yaşamını yitirdi.

Ertuğrul Gazi Mahallesi´nde ailesiyle birlikte yaşayan stajyer avukat Berrin Akça, 4'üncü kattaki evlerinin pencere camını silerken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Akça´nın düştüğünü gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Berrin Akça kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ölümü yakınlarını üzen Akça´nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-05-31 16:05:06



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