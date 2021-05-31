Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

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Şanlıurfa’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Diyarbakır karayolunun Kabahaydar kavşağı mevkisinde meydana geldi. Plakaları belirlenmeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanarak ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Enes Çoban (20), müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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