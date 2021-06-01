Son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el konuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'da market denetimlerine çıkan zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el koydu.

“Önce halk sağlığı” sloganıyla market denetimlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tüketici hakları birimi, gerçekleştirilen denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el koydu. Ekipler, kent merkezindeki marketlerde denetlemelerde bulundu. Zabıta ekipleri marketlerde rafları dolaşarak son kullanma tarihi geçen ürünleri tek tek topladı.

Ekipler, tüketicinin korunması hakkındaki kanun kapsamında kent merkezinde faaliyet gösteren marketlerde vatandaşların zarar görmemesi için denetimlerini aralıksız sürdürdü. Denetimler sonucunda sucuk, süt, yoğurt, peynir gibi son kullanım tarihleri geçen ürünler toplanarak imha edilmek üzere el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.