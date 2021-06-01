Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı



Ali LEYLAK-Hadi KURT/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Akçakale ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ömer Faruk Köseoğlu (40) öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Akçakale´ye bağlı Mil Mahallesi´nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, taraflar birbirlerine tüfek ve tabancayla ateş açtı. Kurşun ve saçmaların isabet ettiği Emir (16), Mustafa (18), Ömer Faruk (40) ve Ömer Köseoğlu (49) yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Şanlıurfa ve Akçakale'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ömer Faruk Köseoğlu, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Mahallede yeni bir olay yaşanmaması için önlem alan jandarma, soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Hadi KURT

2021-06-01 16:48:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.