Vali Erin, mahalle gezilerine yeniden başladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs tedbirleri nedeniyle bir süredir ertelediği mahalle ziyaretlerine yeniden başladı. Vali Erin, ilk olarak Eyyübiye ilçesinde halkla bir araya geldi.

Korona virüs salgın tedbirleri nedeniyle bir süredir ertelediği vatandaşla buluşma toplantılarına, salgın tedbirlerine riayet ederek yeniden başlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi'nde halkla bir araya geldi. Mahalledeki bir kahvehaneyi ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan Vali Erin, sorun, talep ve beklentileri dinleyerek notlar aldı. Vali Erin’in mahallelerine geldiğini duyan vatandaşlar da kısa sürede kahvehanede toplanarak sıkıntılarını anlatma fırsatı buldu.

Vatandaşlar, mahallelerini ziyaret ederek kendileriyle yakından ilgilendiği için Vali Erin’e teşekkür etti.

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