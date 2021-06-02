Şanlıurfa’da silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı Operasyonda 9 silah ele geçirildi

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Şanlıurfa’da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 silah ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Merkez Haliliye ve Siverek ilçesi kırsalında 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 1 adet uzun namlulu silah, 3 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 135 mermi ve 5 adet şarjör ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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