Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde otomobilin çarptığı 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aydın Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, F.S.’nin kullandığı 33 EY 666 plakalı Opel marka otomobil, Karayolu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 4 yaşındaki Bilal Ali’ye çarptı. Yaralanan çocuk, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olduğu gerekçesiyle Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Bilal Ali, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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