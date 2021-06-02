Suruç'ta otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Bilal öldü

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu 4 yaşındaki Bilal Ali, hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Suruç'a bağlı Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. F.S. yönetimindeki 33 EY 666 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Bilal Ali'ye çarptı. Ağır yaralanan Bilal Ali, çağırılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edilen Bilal Ali, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü F.S. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-06-02 14:33:10



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