Kadim Aşiretler Federasyonu Vali Erin’i ziyaret etti

Kadim Aşiretler Federasyonu'na bağlı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi aşiret liderleri, Şanlıurfa’da bir araya gelerek Vali Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Şanlıurfa’ya gelen aşiret liderleri, federasyon başkanı Rasim Aslan öncülüğünde valiliği ziyaret etti. Vali Abdullah Erin'in makamında kabul ettiği aşiret liderleri, ülke gündemi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile ilgili gelişmeleri konuştu. Aşiret liderleri, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ziyarette, her zaman olduğu gibi devletin ve milletin yanında olduklarını, vatan toprakları üzerinde kardeşlik duyguları içerisinde birlik ve beraberliğe kast edenlere fırsat vermeyeceklerini ifade etti.

Aşiret liderlerinin verdiği mesajları çok anlamlı bulduğunu belirten Vali Erin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretlerinden dolayı federasyon üyesi aşiret liderlerine teşekkür etti.



Bölgedeki illeri ziyaret ederek temaslarda bulunan Kadim Aşiretler Federasyonu'nun Şanlıurfa ziyaretinde Van’dan mukim Ezdinan, Havişta ve Siirkan, Mardin’den Kikan ve Daşi, Bitlis’ten Alikan, Batman’dan Şeyhen, Eykafa ve Raman, Elazığ’dan Şavak, Şırnak’tan Tatar ailesi, Şanlıurfa’dan Kejan ve Badıllı, Hakkari’den Giravyan, Diyarbakır’dan Şahinan, Adıyaman’dan İzol, Gevazi, Rijuan, Mirdes, Bezzik ve Rami aşiret liderleri ve temsilcileri yer aldı.

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