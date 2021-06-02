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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Harran ilçesi büyükşehir sayesinde modernleşiyor

İHA

Harran ilçesi büyükşehir sayesinde modernleşiyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçe kırsalında başlattığı yol atağını Harran ilçe kırsalında da sürdürdü. Hizmet alamayan mahalle yollarını asfalta hazır hale getiren ekipler, program dahilinde asfalt çalışmalarına başlayacak.
Büyükşehir Belediyesine bağlı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, tarihi Harran ilçesi kırsalında 4 ayrı noktada yol yapım çalışmalarına devam ediyor. 13 ilçeye eşit hizmet ulaştırma gayretiyle çalışmalarını sürdüren büyükşehir ekipleri, Harran’daki vatandaşlar ve mahalle muhtarlarından gelen taleplere de anında karşılık verdi.
Harran ilçesi kırsalında 166 kilometrede greyderle malzemeli bakım onarım çalışması yürüten ekipler, 105 kilometre stabilize yol yaparak sıcak asfalt serimine hazır hale getiriyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, 51 kilometre mekanik yol, 36 kilometre sathi kaplama yol, 11 bin 62 ton asfalt ile yolların bakım onarımını tamamlarken, 810 metre beton boru uygulaması da gerçekleştirdi.
Harran ilçesinde yapılan çalışmalardan ötürü Harran 15 Temmuz Mahalle Muhtarı İbrahim Toraman ve Tanınmış Köyü Mahalle Muhtarı Hüseyin Samgar, mahalle sakinleri adına başta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

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