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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haliliye’de asfalt çalışması sürüyor

İHA

Haliliye’de asfalt çalışması sürüyor

Haliliye Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor.
Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ilçe genelinde asfalt atağını hummalı şekilde sürüyor. Merkez ve kırsal mahallelerde program dahilinde yürütülen çalışmalar, Konuklu Mahallesi ile Ulubatlı Mahallesinde devam ediyor. Deforme olan ve yeni açılan yollarda yürütülen asfalt serim çalışmalarıyla yeni yollar bölgenin hizmetine sunuluyor.
Mahallelerinde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Ulubatlı Mahalle Muhtarı Fethi Kaya, Canpolat’tan kısa süre önce yol yapım taleplerinin bulunduğunu ve Canpolat’ın kısa sürede taleplerine yanıt verdiğini kaydetti. Deforme olan yollarda asfalt çalışmalarının sürdüğünün altını çizen Muhtar Kaya, çalışmalar nedeniyle Başkan Canpolat’a teşekkürlerini iletti. Asfalt çalışmaları ile ilgili konuşan mahalle sakinleri ve esnaflar ise yenileme çalışmalarının oldukça güzel olduğunu belirterek Canpolat ve ekibine teşekkür etti.
Haliliye’de asfalt çalışmalarının bir diğer adresi olan Konuklu Mahallesi sakinlerinden de Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür geldi. Mahalle sakinleri, “Bizleri tozdan dumandan kurtardı, geldiği günden bu yana durmadan yorulmadan var gücü ile gece gündüz demeden çalışan Başkan Canpolat’a teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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