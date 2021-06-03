Kıyafetleriyle Balıklıgöl'e atlayıp yüzdü



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, ismi öğrenilemeyen bir kişi herkesin gözü önünde kentin simgesi olan Balıklıgöl'e atladı. Güvenlikçilerin bir süre sonra sudan çıkardığı kişinin gölde yüzdüğü anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı.

İsmi öğrenilemeyen bir kişi dün öğleden sonra Balıklıgöl´e atladı. Üzerinde elbiseler ile göle giren kişiyi görenler durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Özel güvenlik görevlileri ile vatandaşların ikna etmeye çalıştığı kişi, elinde bıçak olduğunu söyleyerek yanına kimseyi yaklaştırmayıp, Şanlıurfa Valisi'nin gelmesini istedi. Bir süre sonra suda üşüyen ismi öğrenilemeyen kişi, güvenlikçilerin yardımıyla gölden çıkarıldı. Çıkmasının ardından Balıklıgöl´den uzaklaşan kişinin neden suya atladığı belirlenemezken, cep telefonu kameralarıyla görüntülenen anlar, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi.

FOTOĞRALIDHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-06-03 14:04:52



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