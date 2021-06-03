Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 5 ölü

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, SiverekÇermik karayolunun 25. kilometresinde Dağbaşı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 27 BRR 19 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden aşağı düştü. Yaşanan kazada, ilk belirlemeye göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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