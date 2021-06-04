Şanlıurfa’da teknoloji fidanı yeşeriyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Başakşehir Belediyesi arasında 'Mezopotamya Lıvıng Lab Tanıtım' ve 'Bilgi Paylaşımı' programı 'Kardeş Şehir Protokolü İmza Töreni' yapıldı.

“Teknoloji Fidanı Şanlıurfa’da Yeşeriyor” sloganıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tenis Dünyası’nda düzenlenen protokol kapsamında Şanlıurfa’da İnovasyon ve Teknoloji Merkezi kurulması planlanıyor. İçerisinde Akıllı Yaşam, Akıllı Şehircilik, Mobil Uygulamalar, Robotik, Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Sistemleri, Sensör Teknolojileri, Kablosuz İletişim, Akıllı Eğitim ve Bilgi Teknolojileri Eğitimleri ve Bilgi Teknolojileri ve Yazılım gibi alanlarda çalışmalar yapılması sağlanarak yeni teknolojik, ürün ve hizmetlerin uygulamalı olarak tecrübe etmenin önü açılacak.



Programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Başakşehir Belediyesi ile olan kardeşlik aslında gönülde başlamıştı. Daha sonra meclislerimizde devam ederek bugüne geldi. Gelişen teknoloji ile birlikte İnovasyon, ve Lıvıng Lab gibi bazı terimler hayatımıza girdi. Günümüzün sorunlarını çözebilmek için günümüzün teknolojisini kullanmak gerekiyor. Hayatlarımızı kolaylaştıran, düzene sokan, günümüz ihtiyaçlarını doğru tespit eden ve çözüm üreten bir bilişim teknolojisini bizler de yakından takip etmek zorundayız. Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip ilimizdeki gençlerin yeni teknolojiye, bilişim teknolojisine eğilimi olduklarını bilerek Şanlıurfa’da böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.



Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da, “Başakşehir İstanbul’un merkezi tam ortası. İstanbul’da yaşamın başladığı kent. Dünyanın merkezinin Şanlıurfa’da başladığı gibi bundan 12 bin yıl önce Göbeklitepe’de başlayan yaşam İstanbul’da da Başakşehir’de başlıyor. Türkiye’de Lıvıng Lab teknolojisine sahip tek belediye olarak üretilen bu teknolojilerin ülkedeki diğer kurumlara ulaşmasını sağlamak adına bir mücadele içerisindeyiz. Bu inovasyon projesi aynı zamanda gençlik ile ilgili projemiz. Bu projedeki amacımız Türkiye’nin genç beyinlerinin yurt dışına gitmek yerine ülkesine hizmet etmesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Başakşehir Belediyesi arasında Mezopotamya Living Lab Tanıtım ve Bilgi Paylaşımı Programı Kardeş Şehir Protokolü İmza Töreni gerçekleştirilerek imzalar atıldı.

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