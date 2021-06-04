Devrilen otomobilin içerisindeki 14 yaşındaki çocuk öldü

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Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde bulunan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Sürücü ile bir kişi daha yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaGaziantep karayolunun 43'üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan D.’nin (18) kullandığı 64 BE 063 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan Ender Enes Demir (14) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Serkan D. ile Mehmet U. (29) tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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