Kaymakamlıktan KPPS’ye gireceklere destek

Şanlıurfa’nın Suruç Kaymakamı ve Kayyum Belediye Başkanı Kenan Aktaş, ilçede ikamet eden ve sosyal yardıma muhtaç konumda bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adaylarının sınav ücretlerini karşılayacaklarını duyurdu.

Suruç Kaymakamı ve Kayyum Belediye Başkanı Kenan Aktaş, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden yardıma muhtaç KPSS adaylarının sınav ücretlerinin karşılanacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aktaş, “İlçemizde ikamet etmekte olup KPSS’ye girecek olan 3294 Sayılı Kanun kapsamında bulunan öğrencilerimizin sınav giriş ücreti kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacaktır. Öğrencilerimizin Suruç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ait telefon numarasından ya da bizzat gelerek başvurmaları gerekmektedir. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.

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