Şanlıurfa'da otomobil devrildi: Enes öldü, 2 kişi yaralı

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ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, kontrolden çıkıp, yol kenarına devrilen otomobildeki Ender Enes Demir (14) yaşamını yitirdi, sürücü Serkan D. (18) ile Mehmet U. (29) da yaralandı.

Kaza, ŞanlıurfaGaziantep yolunun 43'üncü kilometresinde meydana geldi. Serkan D.'nin kullandığı 64 BE 063 plakalı otomobil, Suruç ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarına devrildi. Kazada, otomobilde bulunan Ender Enes Demir, hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Serkan D. ile Mehmet U. ise ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-06-04 17:05:34



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