Elif'in öldüğü kaza davasında ağır cezada yargılama talebine ret



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da kardeşi ile birlikte üniversiteye hazırlandığı dershaneden dönen Elif Bereket´e (17) çarpıp ölümüne neden olduğu iddiasıyla 9 yıl hapsi istenen Ali Badıllı'nın yargılanmasına devam edildi. Elif Bereket'in avukatının sanığın ölüme yol açtığı için Asliye Ceza'da değil Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması talebi kabul edilmedi.

Karaköprü Mahallesi'nde 26 Ocak'ta lise öğrencisi Elif Bereket, kardeşi Yaşar ile birlikte dershaneden çıkıp evlerine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen iki otomobilden birisi, Elif Bereket'e çarptı, kardeşi Yaşar ise kıl payı kurtuldu. 67,5 metre sürüklenen Elif Bereket, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kaçan sürücü Ali Badıllı, olaydan iki gün sonra polis ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ali Badıllı, 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın duruşmasına tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma, mahkemenin talebi doğrultusunda Adli Tıp Kurumu (ATK) Trafik İhtisas Dairesi'nden gelen raporun okunmasıyla başladı. Raporda sürücünün ilk geçiş hakkını yayaya vermeyerek kazaya yol açtığına yer verilerek, sanığın asli kusurlu olduğu belirtildi. Sürücünün aracı kaza anında 106 kilometre hızla kullandığına yer verilen raporda, Elif Bereket'in ise çarpmanın etkisiyle 67,5 metre uzağa sürüklendiğine işaret edildi. Raporda, Elif Bereket'in ise yolun karşısına geçerken araçları kontrol etmeyerek kendi can güvenliğini de tehlikeye attığı gerekçesiyle alt düzeyde tali kusurlu olduğuna yer verildi. Tutuklu sanık Ali Badıllı, önceki savunmalarını tekrar ederek beraat talebinde bulundu. Sanık sürücünün avukatı ise raporda eksikliklerin bulunduğunu iddia ederek, güzergahta trafik güvenliğinin yeterince sağlanamadığını, maktulün de bireysel güvenlik yükümlülüğünü yeterince yerine getirmediğini iddia etti.

Maktulün yakınlarının avukatı Sultan Parmaksız Açıkyol ise kazaya ilişkin raporda maktulün aleyhine olan hususlara itiraz ederek, dosyaya eklenen uzman bilirkişi raporunun dikkate alınmasını, ek rapor hazırlanmasını talep etti. Esasa ilişkin mütalaasını okuyan savcı, delil ve raporlar doğrultusunda sanığın 'taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediğini, maktulün ise alt düzeyde tali kusurlu bulunduğunu belirterek, dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine ihtiyaç bulunmadığını belirtti.

Maktulün yakınlarının avukatları, savcının esasa ilişkin mütalaasına itiraz ederek savunma yapmak için ek süre istedi. Mahkeme, tarafların rapora ilişkin itirazlarını reddedip, savunma için maktul avukatlarına ek süre vererek duruşmayı erteledi.

DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-06-04 17:58:46



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