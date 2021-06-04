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5 kişinin öldüğü yerde daha önce de pek çok kaza olmuş Aynı köprüde daha önce meydana gelen başka kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İHA

5 kişinin öldüğü yerde daha önce de pek çok kaza olmuş Aynı köprüde daha önce meydana gelen başka kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde dün meydana gelen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın olduğu yerde daha önce de pek çok kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Aynı köprü üzerinde daha önce meydana gelen başka bir kazanın görüntüleri çevredeki bir evin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi kırsal Eskihan Mahallesi yakınlarındaki köprü üzerinde dün öğle saatlerinden sonra meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. Feci kazanın yaşandığı köprüde daha önce de pek çok kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Bu kazalardan biri ise çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.
Görüntülerde seyir halinde bulunan otomobilin köprünün demir korkuluklarına çarparak takla attığı görülüyor.

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