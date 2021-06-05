Siverek'te husumetli aileler barıştı



Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde 3 ay önce 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan iki ailenin fertleri, kanaat önderlerinin girişimi sonucu barıştı.

Mart ayında Siverek ilçesi Hürriyet Caddesi Lezgo Parkı yakınlarında iki grup arasında çıkan kavgada Rıdvan Gez (31), hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Gez ve Akpirinç aileleri arasındaki husumetin büyümemesi için iki ailenin ileri gelenleri ve kanaat önderi Ahmet Ersin Bucak, tarafların barışmaları için arabuluculuk yaptı. Görüşmelerin olumlu sonuç vermesinin ardından aileler için bugün dinlenme tesisinde barış yemeği düzenlendi. Kuran okunmasıyla başlayan ve yaklaşık 400 kişinin katıldığı yemeğe, her iki ailenin ileri gelenleri katıldı. Duaların okunmasının ardından, birbiriyle tokalaşarak husumeti sonlandıran aileler daha sonra hep birlikte yemek yedi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-06-05 15:05:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.