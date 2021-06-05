Şanlıurfa'da otomobille çarpışan hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Birecik ilçesinde, otomobille çarpışıp, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Birecik´in kırsal Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine giden Fevzi Kurt yönetimindeki 63 L 0259 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 BJ 602 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-06-05 17:49:20



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