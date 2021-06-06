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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaköprü’de çevre şenliği düzenlendi

İHA

Karaköprü’de çevre şenliği düzenlendi

Karaköprü Belediyesi çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Dünya Çevre Günü’nde farkındalık oluşturmak için çevre şenliği düzenledi. Şenliğe katılan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak için uğraştıklarını söyledi.
Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi öncülüğünde 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde farkındalık oluşturmak adına çevre şenliği düzenlendi. Karaköprü mesire alanında yapılan şenliğe Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Aras, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, etkinliğe destek veren sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı.
Çocuklar için çeşitli etkinliklerin ve oyunların olduğu şenlikte kurulan stantlarla katılımcı kuruluşlar yaptıkları çalışmaları sergiledi. Pandemi kurallarına dikkat edilen etkinlikte vatandaşların ateş ölçümü yapılarak maske ve dezenfektan dağıtıldı.
Çevre şenliği programında bir konuşma yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli çevre günü vesilesiyle bu etkinliği gerçekleştirdiklerini dile getirerek, “İnsanoğlu hayata geldiği zaman çevre faktörüyle yaşar. Bizim bu güzel hayatın kıymetini en iyi şekilde bilmemiz lazım, faydalanmamız lazım. Bizim çevreyi korumamız gerekiyor ki çevre de bizi korusun. Biz de Karaköprü Belediyesi olarak daha yaşanılabilir bir çevre için çalışıyoruz. Sıfır atık projemizi başlatarak atık yağların, katı atıkların çevreye zarar vermemesi ve geri dönüşüme kazandırılması için çalışıyoruz. Tüm paydaşlarımıza, çevrenin korunması adına verdikleri destekten, etkinliğimize iştiraklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan da yapılan etkinliğin doğanın korunmasında farkındalık için önemli olduğunu dile getirerek Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye ve katkı gösteren herkese teşekkür etti.
Karaköprü Belediyesince düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinliğine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tema Vakfı, Urfaorg, Urfasiklet, Genç Stem, Harüsem, Urfa Stem, Şanlıurfa Türk Riders, Kızılay, HAÇİKO, Karga Sanat Atölyesi, Urbit ve Gönüllü Palyaçolar Grubu destek veren kurum ve sivil toplum kuruluşları oldu.
Program kapsamında yapılan çöp toplama etkinliğine Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de katılarak çöp topladı.

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