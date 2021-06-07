Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi, Hilvan ve Suruç ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda seradaki saksılarda yetiştirilen bin 188 kök hint keneviri ile 10 kilo 350 gram esrar, 7 av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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