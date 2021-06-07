Serada kenevir yetiştiriciliğine 3 tutuklama

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, jandarma operasyonunda, seradaki saksılarda kenevir yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Hilvan ve Suruç ilçelerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Arama yapılan seralardaki saksılarda yetiştirilen 1188 kök kenevir ile 10 kilo 350 gram esrar, 7 av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi. Kenevir, esrar ve tüfeğe el koyan ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-06-07 12:19:44



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