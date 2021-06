Karaköprü’de her ay yeni bir park yapılıyor

Şanlıurfa’nın en fazla yeşil alana sahip ilçesi olan Karaköprü’de, park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri tarafından ilçeye her ay yeni bir park yapılarak vatandaşın hizmetine sunuluyor.

Karaköprü'de vatandaşların daha fazla yaşam alanına kavuşması adına yeni parklar kazandıran Karaköprü Belediyesi, Doğukent Mahallesi'nde yeşil alan ihtiyacını karşılamak üzere yapımına başladığı yeni parkları hizmete sunmaya hazırlanıyor. Karaköprü'nün çok daha fazla yeşil alana, yaşam alanına ihtiyaç duyduğuna değinen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, son 1 yılda ilçeye 13 yeni park kazandırdıklarını kaydetti.



İlçenin gelişen bölgelerinden olan Doğukent Mahallesi'nde yeşil alan ihtiyacını gidermek için çalıştıklarını belirten Başkan Metin Baydilli, “Karaköprü ilçemiz Şanlıurfa’mızın en hızlı büyüyen ve gelişen ilçesi. Bu nedenle bizler de eksiklikleri yerinde tespit ederek gidermeye çalışıyoruz. Doğukent Mahallemiz, Seyrantepe Mahallemiz ile birlikte hızla gelişen bir bölge. Konutlaşmanın fazla olduğu Doğukent Mahallemizde vatandaşlarımızın bizlerden yeşil alan talebi vardı. Son 1 yılda Doğukent Mahallemize 4 adet yeni park kazandırdık. Karaköprü Belediyesi olarak her ay yeni bir park yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Yapılan bu çalışmalardan dolayı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.



Karaköprü’de kişi başına düşen yeşil alan oranının 7 metrekare olduğunun altını çizen Baydilli, her yıl ilçeye önemli oranda yeşil alan kazandırıp, kişi başına düşen yeşil alan oranını artırmak için çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti.



Öte yandan Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Doğukent, Seyrantepe, Batıkent mahallelerinde yeni park yapımlarını sürdürüyor.

