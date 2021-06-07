Açıksu Caddesi'ne estetik dokunuşlar

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi koordinesinde başlatılan proje kapsamında kent genelinde görüntü kirliliğine yol açan duvarlara estetik dokunuşlar ile Şanlıurfa’nın hikayesi çiziliyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, duvarlara çizdikleri resimlerle kentin kültürel dokusu ve tarihi gün yüzüne çıkıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Haliliye ilçesi Açıksu Caddesi'nde yol genişletme, asfalt, trafik işaretleri, modern kaldırımlar ve ışıklandırma işlemleri tamamlandı. Tamamlanan işlemlerin ardından daha modern bir görünüme kavuşan caddede bulunan duvarlara ise Şanlıurfa’nın tarihi mekanları 3 boyutlu olarak resmediyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin Açıksu Caddesi'nde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında üzerine yazıların yazıldığı görüntü kirliliği oluşturan duvarlar, Balıklıgöl, Urfa Kalesi, Türk Bayrağı ve doğa resimleri ile daha güzel bir görüntüye kavuştu. Büyükşehir ekipleri, yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aktararak görüntü kirliliğinin önüne geçmek ve caddeye estetik bir görünüm kazandırmak için bu tür çalışmaları kent genelinde sürdürdüklerini belirttiler.

Şanlıurfa’da trafik akışının yoğun olduğu Açıksu Caddesi'nde duvarları süsleyen resimlerin estetik bir görünüm kazandırdığını aktaran mahalle sakinleri, duvarlara yazılan yazıların kötü bir görüntü oluşturduğunu ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin kentin tarihi ve turistik alanlarının resimlerini çizmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

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