Evinde 2 kilo metamfetaminle yakalanıp tutuklandı

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince eve düzenlenen operasyonda 2 kilo 15 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen, ismi açıklanmayan kişinin adresine savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, gizli bölmelere yerleştirilmiş 2 kilo 15 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan jandarma, ev sahibini gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-06-08 13:41:41



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