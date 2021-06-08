Siverek’te otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu aynı aileden biri bebek 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, SiverekDiyarbakır karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Ümit Doğan idaresindeki 02 BA 608 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücü Ümit Doğan (25) ile eşi Emine Doğan (25) ve 1 yaşındaki bebekleri yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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