Şanlıurfa’da orman yangını Ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor

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Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde ormanlık alanda yanığı çıktı. Yüzlerce ağacın yandığı yangına, çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi yakınlarında yer alan ormanlık alanda yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, dağlık alanda yangına müdahale etmeye çalışıyor.

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