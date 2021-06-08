Şanlıurfa'da orman yangını (2)

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2 SAATTE KONTROL ALTINDA

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 4 farklı noktada çıkan yangın, ekiplerin 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangının, 100 dönüm alanda zarara yol açtığı belirtildi. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-06-08 16:43:53



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