Balıklar için kuyudan gölete kanal açtılar Balıklar telef olmasın diye kuyudan göle su kanalı açtılar

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kuraklıktan dolayı kurumaya başlayan göletteki balıkların telef olmaması için iş makinesi ile kanal açılarak kuyulardan su takviyesi yapıldı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine 4 kilometre mesafede yer alan Sulutepe Göleti'nin su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü. Su seviyesinin çok düşmesi nedeniyle göletteki balıklar telef olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Göletteki balıkların telef olmaması için harekete geçen Viranşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, iş makinesi ile kanal açarak mevcut bir kuyudan gölete su takviyesi yaptı. Göletteki su seviyesi normale dönene kadar kuyudan takviye yapılmaya devam edileceği belirtildi.

Yapılan çalışmayla ilgili açıklamada bulunan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, "Bölgemizde uzun süredir kuraklığın devam etmesi nedeniyle Sulutepe Göleti'nde su seviyesi aşırı derecede düştü. Su seviyesinin düşmesi nedeniyle gölette yaşayan balıkların hayatı tehlikeye girdi. Balıkların yaşam şansını artırabilmek için belediyemiz ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri gölette incelemelerde bulundu. İncelme neticesinde gölete su takviyesi yapmamız gerektiği kanaati uyandı" dedi.

Yapılan istişare sonucu gölete su aktarılmaya başlandığını ifade eden Başkan Ekinci, “Kuyudan verilen su ile göletteki su seviyesini yükselterek, oradaki balıklar için riskin ortadan kalkacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

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