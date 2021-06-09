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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapalı Semt Pazarı ve Zabıta Karakolunun temeli atıldı

İHA

Kapalı Semt Pazarı ve Zabıta Karakolunun temeli atıldı

Eyyübiye’de Kapalı Semt Pazarı ve Zabıta Karakolunun temeli düzenlenen tören ile atıldı.
Eyyübiye Belediyesi, Direkli Mahallesi sakinlerinin taleplerinden biri olan Kapalı Semt Pazarı ve Zabıta Karakolunun temelini düzenlediği tören ile attı. Saha gezileri kapsamında Direkli Mahallesi sakinlerinin en önemli taleplerinden biri olan Kapalı Semt Pazarı için düğmeye basan ve yer sorununu çözen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan alanda temel atma töreni düzenledi.
Düzenlenen temel atma törenine Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un yanı sıra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Vekili Cuma Ağaç, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, AK Parti Eyyübiye Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı, Gençlik Kolları Başkanı Hamza Göktaş, Belediye Meclis Başkanvekili Ahmet Kenan Kayral, belediye meclis üyeleri, Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Kestop, bölge muhtarları, kadın ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri ile bölge sakinleri katıldı. Yaklaşık bin 600 metrekarelik alanda yapılacak olan Kapalı Semt Pazarı ve Zabıta Karakolunun kısa süre içinde bölge halkının hizmetine sunulacağı belirtildi.

Temel atma töreninde konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "İki yıla çok şey sığdırdık. Şimdi bunları anlatmaya başlarsak çok vaktimizi alır. Sizleri bu sıcak altında bekletmeye gönlüm el vermiyor. Saha ziyaretleri kapsamında Direkli Mahalle Muhtarımız Mehmet Kestop’la birlikte vatandaşlarımızı ziyaret edip, taleplerini alırken bizlerden istedikleri bir semt pazarıydı ama malumunuz bu bölgede yer sıkıntısı var. Bunun için kolları sıvadık, çalıştık, uğraştık ve yer sorununu çözüme kavuşturduktan sonra hemen projemizi hazırladık. İhalemizi gerçekleştirdik. Hamdolsun şimdi de modern kapalı semt pazarı ve zabıta karakolumuzun temelini atıyoruz. İnşallah gece gündüz demeden çalışıp, talepleri bir bir yerine getirmeye devam edeceğiz. Bölgemize şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Eyyübiye için el ele vererek çalıştıklarını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, "Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş’u tebrik ederim. Yer sıkıntısını kısa sürede çözdü ve bugün temelini atıyoruz. Belediye başkanlarımızla, meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla birlikte Eyyübiye’nin gelişimi için durmadan çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Direkli Mahallesi adına Başkan Kuş’a teşekkür eden Muhtar Mehmet Ketop ise, “Malumunuz bu bölgemiz geçmiş dönemlerde hep ihmal edilmiş bir bölgeydi ama başkanlarımızla ile birlikte hamdolsun hizmetler bir bir yapılıyor. Mahallem ve bölgem adına Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş’a teşekkür ederim” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Kapalı Semt Pazarı ve Zabıta Karakolunun temeli atıldı.

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