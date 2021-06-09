Bakan Yanık, Şanlıurfa'da

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa´ya geldi.
Sabah saatlerinde GAP Havalimanı´na gelen Bakan Yanık´ı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, ilçe belediye başkanları ve partililer karşıladı. Uzun araç konvoyuyla Şanlıurfa Valiliği´ne geçen Bakan Yanık, valilik şeref defterini imzalayıp Vali Erin´den kentte yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonunda Bakan Yanık´a kentin simgesi olan Balıklgöl tablosu ile el işlemesi sandık hediye edildi. DHA-Politika Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2021-06-09 13:38:22
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.