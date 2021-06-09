Bakan Yanık, Şanlıurfa'da

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa´ya geldi.

Sabah saatlerinde GAP Havalimanı´na gelen Bakan Yanık´ı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, ilçe belediye başkanları ve partililer karşıladı. Uzun araç konvoyuyla Şanlıurfa Valiliği´ne geçen Bakan Yanık, valilik şeref defterini imzalayıp Vali Erin´den kentte yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonunda Bakan Yanık´a kentin simgesi olan Balıklgöl tablosu ile el işlemesi sandık hediye edildi. DHA-Politika Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-06-09 13:38:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.