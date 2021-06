Bakan Yanık, Şanlıurfa'da (2)

KADIN KOOPERATİFLERİYLE BULUŞTU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Kadın Kooperatifleri Güneydoğu Anadolu Buluşması´na katıldı.

GAP Bölgesindeki illerdeki kadın kooperatiflerinin temiscilerinin çevrim içi katıldığı toplantıda, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Bakan Yanık, "Bizler inancımız ve kültürümüz nedeni insanın eşrefi mahlukat olduğuna inandık. İnsan, kadın ya da erkek fark etmeksizin Allah´ın yer yüzündeki halifesidir. Kendisinden ruh üflenen varlıktır. Dolayısıyla biz yer yüzünde kadın ve erkek olarak hayatı ve geleceği beraber inşa etmekle yükümlü insanlarız" dedi.

Kooperatifçiliğin birlikten kuvvet doğması fikrinin ve imece usulünün sonucu olduğunu anlatan Bakan Yanık şöyle devam etti:

"Kooperatifçiliğin ruh hali bir anlamda çok geçmişte yaşamıştır. Bugün kooperatifler olarak birbirimizi desteklerken, aslında içinde yaşadığımız toplumun geleceğini de beraber inşa ediyoruz. Güçlü olmak, ayakta kalmak, geleceğimizi sahip olduğumuz kültür ve değerler sistemi ile kurabilmek için birlikte mücadele etmek ve birlikte çalışmak zorundayız. Biz bu desteği her zaman bakanlık olarak yetkimiz ve sınırlarımız dahilinde sizlere vermeye hazırız. Yapacağınız her projeye de destek olacağız."

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada kendi ayakları üzerinde duran bir ülke olmak için çok mücadele edilmesi gerektiğine de dikkat çeken Bakan Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Anadolu topraklarının kadınları her zaman çok çalışkandır. Şanlıurfa´da 7´ncisini yapıyoruz şu anda Kadın Kooperatifleri Buluşmasını. Bu projelerin gerçekleştirilemediği yerlerde faaliyetlerde bulunacağız. Geriye baktığımızda onca çekilen zorluğun ardından terörün, yoksulluğun, ekonomik sıkıntıların, eğitim eşitsizliğinin geçmişte bu kadar yoğun yaşandığı bir bölgede ayakta durup toplumu inşa eden insaniyetin çok net çalıştığını görüyoruz."

Öte yandan Bakan Yanık, etkinlik kapsamında kadınların yoğurup ikram ettiği çiğ köftenin tadına bakıp, kadınlarla birlikte ebru yaptı.

