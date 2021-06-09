Türkiye birincilerine Cumhuriyet altını

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, Mola uygulaması ile TÜBITAK 2204A Lise öğrencileri araştırma proje yarışmasında Türkiye birinciliğini kazanan Suruç Fen Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti. Aktaş başarılarından dolayı öğrencileri Cumhuriyet Altını ile ödüllendirdi.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, Mola uygulaması ile TÜBITAK 2204A Lise öğrencileri araştırma proje yarışmasında Türkiye birinciliğini kazanan Suruç Fen Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti. Aktaş başarılarından dolayı öğrencileri Cumhuriyet Altını ile ödüllendirdi. Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, burada yaptığı açıklamada öğrencileri tebrik ederek, "Türkiye’nin neresinde olursanız olun, istekli, gayretli ve destek gördüğünüz takdirde başarı çok net bir şekilde geliyor. Bunu açık bir şekilde ifade etmemiz lazım” dedi.

Konuşmasında mekanların çok önemli olmadığını belirten Aktaş, “Her şeyden önce başarının temel sebeplerinden birisi gayret. Gayret sonucunda bakınız ki ortaya konulan başarı ortada. Bilimde de birinci olacağız. Çevrecilikte, şehircilikte, altyapıda ve üstyapı da bütün hizmetlerde biz Suruç’u bir numara yapmak zorundayız ve yapacağız. Yeter ki birlik beraberliğimizi daim kılalım. Bu başarının en büyük göstergesi siz değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz hep birlikte başardık. Mola programı öğrencilerde dijital bağımlığın azaltılması, çocukların ve gençlerin sosyal yaşama yeniden yönlendirilecek” ifadelerini kullandı.

Öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik eden Aktaş, “Eğer istenildiği takdirde başarının kolay bir şekilde geleceğini ortaya koymuş oldunuz. Yeter ki isteyelim, azimli olalım. Suruç’tan da başarı çıkar, başka ilçelerden de başarı çıkar. Buradaki temel püf nokta çalışmak, azimli olmak ve istekli olmak’’ ifadelerine yer verdi.



Öğrencilerden Osman Gören, Muhammet Emre Bozkaya, Tuba Çınar konuşmaların ardından MOLA uygulaması ile ilgili sunum yaparken, Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş ise öğrencileri Cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.Görüşmede Suruç Milli Eğitim Müdürü Mehmet Han Özdemir, Fen Lisesi Müdürü Muhittin Bozkaya ve Danışman öğretmen Rümeysa Kuzucu da hazır bulundu.



Suruç Fen Lisesi, psikoloji alanında bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele tematik alanında öğrencilerde dijital bağımlılığın azaltılması, çocukların ve gençlerin sosyal yaşama yeniden yönlendirilmesi projesi ile Türkiye geneli tüm resmi ve özel liseler arasından 14 bin proje, 19 bin öğrenci ve 2 bin 615 okul arasından 12 kategoriden birinci seçilerek Türkiye Birincisi oldu.

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