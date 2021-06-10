Öğrenciler sınavlara okuma evlerinde hazırlanıyor

Karaköprü’de, öğrenciler hizmete açılan okuma evleri ve halk kütüphanesinde ders çalışarak sınavlara hazırlanıyor.

Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren okuma evleri ve halk kütüphanesi sınavlara hazırlanan ve sessiz bir ortamda ders çalışmak isteyen öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Esentepe, Atakent, Doğukent ve Seyrantepe mahallelerinde bulunan okuma evleri ile Karaköprü Belediyesi Halk Kütüphanesi öğrenciler tarafından ders çalışma ortamı olarak tercih edilirken, sınavlara hazırlanan ve kitap okumak isteyen öğrenciler ve vatandaşlar da bu merkezlerden faydalanabiliyor. Özellikle üniversiteye giriş sınavlarına kısa bir süre kala Esentepe Okuma Evi ve Seyrantepe’deki 4. Murad Kültür Merkezi içerisindeki okuma evinde gençler sessiz ve konforlu ortamda ders çalışıyor, internet hizmetinden yararlanıyor. Pandemi kurallarına uyulan okuma evlerinde ateş ölçümü, hijyen ve maske kullanımına önem dikkat ediliyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, bir ülkenin gelişiminde eğitimli nesiller yetişmesinin etkili olduğuna dikkat çekerek, "Karaköprü Belediyesi olarak gençlerimizin eğitimine katkı sağlamak amacıyla okuma evlerimizde ve kütüphanemizde onlara çalışma ortamı sunuyoruz. Şu ana kadar 4 mahallemizde okuma evi bulunuyor ve inşallah bu sayıyı artırmaya çalışacağız. Öğrencilerimiz de geleceklerini etkileyecek sınavlara hazırlanırken okuma evlerimizdeki sessiz ortamda ders çalışıyorlar. Tüm öğrenci kardeşlerime sınavlarında başarılar, zihin açıklığı diliyorum. Biz her zaman gençlerin destekçisi olacağız" diye konuştu.

Temiz ve sessiz bir ortamda ders çalışma fırsatı bulan öğrenciler bu hizmeti kendilerine sunan Karaköprü Belediyesine teşekkür etti.

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