Haliliye’nin çehresi değişiyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Bağlarbaşı Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmaları ve Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yapımında sona gelinen Üzüm Park'ta incelemelerde bulundu.

Canpolat, ilçede yürütülen asfalt atak çalışmalarının devam ettiği Bağlarbaşı Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Musa Tapşık tarafından karşılanan Canpolat, esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Vatandaşların talep ve teşekkürlerini alan Canpolat, asfalt çalışmalarının Bağlarbaşı sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Yapılan çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Canpolat, seçim öncesi verdikleri sözleri bir bir tuttuklarının altını çizerek, “Haliliye Belediyesi olarak geçtiğimiz günlerde mahallemize ziyaretimiz olmuştu, keza seçim öncesinde de mahallemizin asfalt talebi vardı biz bunları programladık projelendirdik şu anda Bağlarbaşı mahallemizin yoğun olarak aktif olarak kullanılan sokaklarının asfaltlıyoruz. Doğumevi Caddesi ile başladık şu anda Şehitlik Polis Merkezi önündeyiz sonrasında da çalışmalarımız Demir İzzet Caddesi olarak devam edecektir. Ben değerli mahalle sakinlerimize, değerli muhtarımıza göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Bağlarbaşı Mahalle sakinlerimize de hayırlı uğurlu olsun diyor güzel günlerde kullanılın inşallah diyerek saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.



Üzüm Parkta incelemelerde bulundu

Canpolat, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki temaslarının ardından Ahmet Yesevi’ye geçti. Burada yapımında sona gelinen Yeşil Vadi Üzüm Park'ta incelemelerde bulunan Canpolat, parktaki vatandaşlarla da sohbet etti. Üzüm Parkla bölgenin çehresinin değiştiğini kaydeden Canpolat, daha ferah ve yeşil bir Haliliye için çalıştıklarının da altını çizdi. Canpolat, kısa süre içerisinde Üzüm Parkın açılışının da yapılacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.