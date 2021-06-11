Karaköprü’de zabıta ekipleri halk sağlığı için sahada

Karaköprü Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, ilçe genelinde halk sağlığını korumaya yönelik kapsamlı denetimlerini sürdürüyor.

Karaköprü Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak için ilçedeki market, kasap, manav ve fırın gibi işletmelerde hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Özellikle halkın en yoğun şekilde hizmet aldığı marketler ve fırınlar üzerinde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, iş yerlerindeki ürünleri ve depolarını kontrol etti.

Denetimler sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, fırınlarda da ekmekleri tartarak gramajlarına baktı. Pandemi tedbirleri için esnafa uyarılarda bulunan ekipleri, maske ve mesafe kurallarına azami ölçüde dikkat edilmesi gerektiğini de iletti. Uygunsuz şekilde çalışma yapan işletmeler hakkında da işlem yapan zabıta ekipleri, halkın daha sağlıklı ürünler tüketmesi için denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceklerini söyledi.

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