Canpolat ile projeler bir bir hayata geçiyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçede hayata geçirilen projelerin inşaat çalışmaları ile yapımı tamamlanan alanlarda incelemelerde bulundu.

Başkan Mehmet Canpolat, çalışmaları yerinde incelediği saha gezileri kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan ve teknik ekiple birlikte Sancaktar Mahallesindeki proje alanında incelemelerde bulundu. İçerisinde cami, taziye evi, park ve semt pazarı olacak alandaki çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Canpolat, projenin mahalleye hayırlı olmasını diledi.



“Taleplere kayıtsız kalmadık”

Canpolat, mahalle sakinlerinin taleplerine kayıtsız kalmadıklarını ifade ederek, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Sancaktar Mahallemiz de diğer mahallelerimiz gibi bizim için çok kıymetli. Buradaki arkadaşlarımız sürekli bizlerden yeni bir park alanı, bir semt pazarı ve aynı zamanda da çok amaçlı kültür evi dediğimiz insanların ortak kullandığı taziye evi gibi bir salon istiyorlardı. Biz şuan Sancaktar Mahallemize yeni bir semt pazarına, yeni bir ortada büyük bir parka ve arka tarafta da taziye evi ve yanında cami inşaatına başlamış bulunmaktayız. İhalemizi gerçekleştirdik. Şuanda ekipteki arkadaşlarımız çalışmaya başladılar. Sancaktar Mahallemizin uzun yıllardır beklemiş olduğu semt pazarı, park, taziye evi ve camileri Sancaktar Mahallemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ekipte çalışan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da bize gösterdikleri teveccühten dolayı Sancaktar Mahallesi sakinlerime saygı ve sevgilerimi arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Canpolat, açıklamalarının ardından beraberindekilerle birlikte Devteyşti Mahallesi'nde yapımı tamamlanan semt sahasında denetlemelerde bulunup, son olarak Konuklu Mahallesi'ne geçerek, buradaki yapımı tamamlanan park alanı ve semt sahasında inceleme yaptı.

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