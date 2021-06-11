Bıçaklanma sonucu kalbi duran genç, hastanede hayata döndü

Şanlıurfa’da bıçaklanarak kalbi duran genç, hastanede doktorların müdahalesi sonucu hayata döndürüldü.

Şanlıurfa’da bıçaklı yaralanmaya bağlı olarak kalbi duran 25 yaşındaki Eyüp Hayva, tedavi için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada acil serviste tedaviye alınan hasta Hayva, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Funda Cansun’un müdahalesi ile hayata döndürüldü.

Cansun, hastanın tedavi süreci ile ilgili açıklamasında, “Kesici delici alet yaralanmasına maruz kalan 25 yaşındaki Eyyüp Hayva isimli erkek hasta Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine şok tablosunda getirildi. Bıçakla yaralanan hastayı acilen ameliyathaneye alırken kalbi durdu. Hızla resüsitasyona başlandı ve acil torakotomi yapıldı. Kalpten çıkan bir ana damar olan Pulmoner Arter ve göğüs ön duvarında seyreden ve yüksek kanama potansiyeli olan iki damarda aktif kanama mevcuttu. Hızla bu damarları onarıp aynı anda açık kalp mesajı yaptık. Hastanın yaşam savaşını kazanması beni mutlu etti. Bu tür yaralanmalarda hayatta kalma şansı cerrahi müdahaleye rağmen çok düşüktür. Gösterdikleri çaba için ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Hasta yakınları ise sağlık personellerine emekleri için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.