En baba müze Karaköprü’ye taşınıyor Müslüm Gürses Müzesi Karaköprü’ye taşınacak

Şanlıurfa Valiliği bünyesinde bulunan Müslüm Gürses Müzesi, ilçe belediyesinin girişimleriyle Karaköprü’ye taşınıyor.

Müze şehri olma yolunda ilerleyen ilçeye yeni müzeler kazandırmak isteyen ilçe belediyesi, Şanlıurfalı merhum sanatçı Müslüm Gürses’in hatırasına açılan müzeyi Karaköprü’ye taşıyor. Şanlıurfa Valiliği bünyesinde bulunan Müslüm Gürses Müzesi, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin girişimleriyle ilçeye taşınarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Doğukent Mahallesi'ndeki yaşam park içerisindeki yeni yerine taşınan Müslüm Gürses müzesi, 15 Haziran Salı günü yapılacak olan açılışla hizmete sunulacak.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli müze şehir olma hedefleri kapsamında yeni bir müzeyi ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, “Karaköprü ilçemizin tarihi bir geçmişi olmasa da biz ilçemizde farklı nitelikte müzeler açarak burayı adeta bir müze şehir haline getirmeyi istiyorduk. Çok şükür bu yolda da önemli çalışmalara imza attık. Şanlıurfa Valiliğimiz bünyesinde bulunan ve çok değerli rahmetli sanatçımız Müslüm Gürses’in anısına açılan müzeyi daha etkin hale getirmek için Karaköprü’ye taşımak istedik. Valimize ve müzenin ilçemize taşınmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. 15 Haziran Salı günü müzemizin açılışını gerçekleştireceğiz ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Salı günü tüm vatandaşlarımızı yaşam park içerisindeki müzenin açılışına bekliyoruz” diye konuştu.

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