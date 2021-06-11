Salih Ekinci, esnafı dinledi belediyenin çalışmalarını anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salih Ekinci, esnafı dinledi belediyenin çalışmalarını anlattı

İHA

Salih Ekinci, esnafı dinledi belediyenin çalışmalarını anlattı

Toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya gelen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, esnaf ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.
Bilgilendirme toplantılarıyla muhtar, esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, bu kez ilçe merkezinde faaliyet yürüten çarşı esnafını ziyaret etti. Ekinci, Yenişehir Mahallesi Cezaevi Caddesi ve Dörtyol esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Vatandaşların Cumalarını tebrik eden Başkan Ekinci, hem vatandaşla hem de esnafla sohbet ederek sorun ve talepleri dinledi. Esnafların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Ekinci, Viranşehir’in gelişmesinde esnafın çok önemli rol oynadığını belirtti.

‘Halka hizmet Hakk'a hizmettir’
Göreve geldiği günden beri düzenli olarak vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldiklerini belirten Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, "Bize ulaşamayanlara bizler ulaşmaya çalışıyoruz. Halkımız ve esnafımız pandemi sürecinde sıkıntılı zamanlar yaşıyor. Bir nebzede olsa dertlerine çare olabilme konusunda elimizden gelebilecek her türlü yardıma hazır olduğumuzu kendileriyle paylaşıyoruz. Biz vatandaşımıza hizmet etmek için buradayız. Bu doğrultuda da imkanlarımızı Viranşehirli hemşerilerimiz için seferber ediyoruz. Her anlamda halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak benimsiyoruz. Viranşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşımızın ve esnafımızın yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Yapılan ve yapımı devam eden hizmet ve projelerle Viranşehir’in geleceğe koştuğunu ve cazibe merkezi haline geldiğini aktaran Ekinci, “Viranşehir’de büyük bir değişimi ve dönüşümü gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

"Büyük mağduriyet teşkil eden imar sorununu çözdük"
Belediyenin çalışmaları ile ilgili esnafa ve vatandaşa bilgi veren Başkan Ekinci, geçmiş dönemlerde mahkeme yoluyla iptal edilen ve büyük mağduriyet ve sorun teşkil eden imar sorununu gerçekleştirdiği yoğun çaba ve girişimleri sonucu çözüldüğünü kaydetti. Belediyenin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise ziyaretten ötürü Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinciye teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

En baba müze Karaköprü’ye taşınıyor Müslüm Gürses Müzesi Karaköprü’ye taşınacak
YEREL HABERLER En baba müze Karaköprü’ye taşınıyor Müslüm Gürses ...
Vali Erin, Resulayn’daki Süryani cemaatiyle buluştu
YEREL HABERLER Vali Erin, Resulayn’daki Süryani cemaatiyle buluştu
CHP'li Nazlıaka: 450 kadının hayatta kalmasına vesile olduk
YEREL HABERLER CHP'li Nazlıaka: 450 kadının hayatta kalmasına vesile ...
Yakıt tankeri şarampole devrildi
YEREL HABERLER Yakıt tankeri şarampole devrildi
Bıçaklanma sonucu kalbi duran genç, hastanede hayata döndü
YEREL HABERLER Bıçaklanma sonucu kalbi duran genç, hastanede hayata ...
1 kişinin ölümüyle sonuçlanan çöp kutusu kavgasında 8 gözaltı
YEREL HABERLER 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan çöp kutusu kavgasında 8 ...
Akçakale’de turnuva öncesi hazırlık başladı
YEREL HABERLER Akçakale’de turnuva öncesi hazırlık başladı
Canpolat ile projeler bir bir hayata geçiyor
YEREL HABERLER Canpolat ile projeler bir bir hayata geçiyor
Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü kavgada 8 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü kavgada 8 gözaltı
Parçalanan el, Şanlıurfa'da ameliyatla dikildi Pompalı tüfekle eli parçalanan hasta sağlığına kavuştu Kesilecek denilen el, Şanlıurfa'da ameliyatla kurtarıldı
YEREL HABERLER Parçalanan el, Şanlıurfa'da ameliyatla ...
Eyyübiye’de dev sera tesisi kuruluyor
YEREL HABERLER Eyyübiye’de dev sera tesisi kuruluyor
Şanlıurfa’da 393 adet tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 393 adet tarihi eser ele geçirildi
Karaköprü’de zabıta ekipleri halk sağlığı için sahada
YEREL HABERLER Karaköprü’de zabıta ekipleri halk sağlığı için sahada
Şanlıurfa´da 2 polisi silahla yaralayan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da 2 polisi silahla yaralayan 3 kişi ...
Hırsız bu kez cips çaldı Şanlıurfa’da patates cipsi hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Hırsız bu kez cips çaldı Şanlıurfa’da patates cipsi ...
Polise saldıran 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Polise saldıran 3 kişi yakalandı
Şanlıurfa´da polislere ateş açıldı: 2 yaralı (2)
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da polislere ateş açıldı: 2 yaralı (2)
Şanlıurfa Valisi Erin yaralı polisleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Şanlıurfa Valisi Erin yaralı polisleri ziyaret etti
Şanlıurfa´da polislere ateş açıldı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da polislere ateş açıldı: 2 yaralı
Şanlıurfa’da sivil araçtaki polislere silahlı saldırı Saldırıda 2 polis yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da sivil araçtaki polislere silahlı ...
Şanlıurfa´da yakalanan DEAŞ'ın 'genel ilişkiler sorumlusu' tutuklandı 
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da yakalanan DEAŞ'ın 'genel ilişkiler ...
Şanlıurfa’da sinek ve haşerelerle kesintisiz mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da sinek ve haşerelerle kesintisiz mücadele ...
Şanlıurfa’da yakalanan DEAŞ’ın arabulucusu tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da yakalanan DEAŞ’ın arabulucusu tutuklandı
Şanlıurfa´da Sedat Peker suç örgütüne operasyon; dernek başkanına gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da Sedat Peker suç örgütüne operasyon; ...