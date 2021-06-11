Şanlıurfa´da 2 polisi silahla yaralayan 3 kişi yakalandı (2)

Bakan Koca açıkladı! Aşı programına bir grup daha dahil edildi

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POLİS YARALAYAN 3 SALDIRGAN TUTUKLANDI

Şanlıurfa´da fuhuş yapılan evi takip altına alan 2 polis memurunu ateş açarak yaralayan M.O., S.D. ve İ.C., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-06-11 19:43:11



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